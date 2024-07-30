Блогера Эдварда Била арестовали на 14 суток

Суд арестовал блогера Била на 14 суток за нарушение общественного порядка

Никулинский районный суд Москвы арестовал популярного блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль). Об этом сообщил Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Отмечается, что блогер вместе с другом принимал участие в массовом одновременном пребывании граждан в общественном месте, которое повлекло нарушение общественного порядка. За это Билу назначили административный арест на 14 суток.

Как пишет SHOT, блогер устроил пранк в центре Москвы, для которого он оделся в форму, похожую на полицейскую, и передвигался на самокате. Во время пранка возник конфликт, переросший в массовую драку. После этого Била арестовали на 13 суток по статье о мелком хулиганстве. Арест также назначили его другу.

19 июля сообщалось, что прокуратура проверит видео, в котором Бил предстал в одежде, похожей на форму сотрудника Госавтоинспекции (ГАИ). Уточнялось, что он передвигался на электросамокате по дороге на территории Одинцовского городского округа.

В апреле 2021 года Эдвард Бил спровоцировал аварию в центре Москвы, в результате которой пострадали несколько человек, одна из пострадавших оказалась в реанимации. В марте 2022 года суд приговорил блогера к одному году и двум месяцам лишения свободы. Он освободился из колонии спустя десять месяцев.