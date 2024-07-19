Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:24, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Прокуратура проверит видео с популярным блогером в форме сотрудника ГАИ

Прокуратура проверит видео с блогером Эдвардом Билом в форме сотрудника ГАИ

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Прокуратура Московской области проверит распространившееся в сети видео с блогером в одежде, похожей на форму сотрудника Госавтоинспекции (ГАИ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в ролике блогер в одежде, визуально схожей с формой сотрудника ГАИ, передвигается на электрическом самокате по дороге на территории Одинцовского городского округа. «В ходе проверки будет дана правовая оценка законности распространению указанного видеоролика и соблюдению правил дорожного движения при его съемке», — заявили в прокуратуре.

По данным РИА Новости, в ролике снялся популярный российский блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль).

В конце мая стало известно, что Бил сломал ногу, катаясь на самокате. Из-за травмы он длительное время был ограничен в движении.

Эдвард Бил — российский YouTube-блогер, прославившийся в сети благодаря роликам, в которых он нарушал общепринятые нормы. В апреле 2021 года он спровоцировал аварию в центре Москвы, в результате которой пострадали несколько человек, одна из пострадавших оказалась в реанимации. В марте 2022 года суд приговорил блогера к одному году и двум месяцам лишения свободы. Он освободился из колонии спустя десять месяцев.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      Самый масштабный компьютерный сбой в истории вызвал хаос по всему миру. Как это было?

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Турист на спор прыгнул в фонтан в Европе и разгневал местных жителей

      В российском городе полицейские нашли крупный арсенал и военную экипировку в автомобиле

      В России пенсионерка со сломанной ногой была вынуждена ползти в гипсе на десятый этаж

      На Украине обвинили Зеленского в уничтожении всей политической конкуренции

      Популярный журналист раскрыл отношение американцев к России

      Байден заявил о намерении продолжить избирательную кампанию

      Джулия Фокс показала внешность без макияжа

      Израиль захотел объединить весь свободный мир в борьбе с одной страной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше