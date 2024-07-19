Прокуратура проверит видео с популярным блогером в форме сотрудника ГАИ

Прокуратура проверит видео с блогером Эдвардом Билом в форме сотрудника ГАИ

Прокуратура Московской области проверит распространившееся в сети видео с блогером в одежде, похожей на форму сотрудника Госавтоинспекции (ГАИ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в ролике блогер в одежде, визуально схожей с формой сотрудника ГАИ, передвигается на электрическом самокате по дороге на территории Одинцовского городского округа. «В ходе проверки будет дана правовая оценка законности распространению указанного видеоролика и соблюдению правил дорожного движения при его съемке», — заявили в прокуратуре.

По данным РИА Новости, в ролике снялся популярный российский блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль).

В конце мая стало известно, что Бил сломал ногу, катаясь на самокате. Из-за травмы он длительное время был ограничен в движении.

Эдвард Бил — российский YouTube-блогер, прославившийся в сети благодаря роликам, в которых он нарушал общепринятые нормы. В апреле 2021 года он спровоцировал аварию в центре Москвы, в результате которой пострадали несколько человек, одна из пострадавших оказалась в реанимации. В марте 2022 года суд приговорил блогера к одному году и двум месяцам лишения свободы. Он освободился из колонии спустя десять месяцев.