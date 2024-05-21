Популярный российский блогер сломал ногу

Блогер Эдвард Бил сломал ногу, катаясь на самокате

Популярный российский блогер-пранкер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) сообщил, что сломал ногу, катаясь на самокате. Подробностями он поделился в беседе с коллегой Амираном Сардаровым, видео вышло на YouTube.

«На самокате в яму заехал на большой скорости и перевернулся», — рассказал Бил о происшествии. По словам блогера, у него был открытый перелом, медикам также пришлось делать пересадку кожи. Из-за травмы он длительное время был сильно ограничен в движении.

Вместе с тем блогер подчеркнул, что ему осталось около полутора-двух месяцев до восстановления. Он также признался, что злится на самого себя из-за этого инцидента. «Я забылся, и опять все пошло наперекосяк», — заявил Бил.

Ранее блогер высказался об интервью телеведущей и журналистке Ксении Собчак, которое вышло в 2020 году. Бил обвинил журналистку в манипуляциях, а также назвал хитрой и сравнил со змеей.

Эдвард Бил в ноябре 2022 года освободился из колонии, где отбывал наказание за ДТП с пострадавшими в центре Москвы. В мае 2023 года стало известно, что он развелся со своей женой Дианой после семи лет брака.