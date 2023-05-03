Известный российский блогер развелся с женой после семи лет брака

Российский блогер Эдвард Бил развелся с женой после семи лет брака

Известный российский блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) развелся с женой Дианой после семи лет брака. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Люблинский суд Москвы.

По данным издания, свидетельство о расторжении брака выдали Билу и его бывшей супруге в среду, 3 мая.

О намерении блогера развестись с женой стало известно в начале апреля. Они поженились в 2016 году. У пары есть дочь Эмили и сын Оскар.

Эдвард Бил — российский блогер, прославившийся благодаря видео с пранками. В своих роликах он нарушал общепринятые нормы и провоцировал людей на конфликт. В апреле 2021 года он спровоцировал аварию в центре Москвы. В результате пострадали несколько человек, одна из пострадавших попала в реанимацию, несколько дней провела в коме и перенесла ряд операций. Из-за полученных травм она должна передвигаться на инвалидной коляске.

В марте 2022 года суд приговорил блогера к одному году и двум месяцам лишения свободы. Из назначенного судом срока Билу оставалось отбыть около полугода, так как часть срока он провел под домашним арестом. Он вышел из колонии в ноябре 2022 года.