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09:53, 3 ноября 2022Силовые структуры

Из российской колонии освободился устроивший ДТП в Москве блогер Бил

Из колонии вышел блогер Эдвард Бил, осужденный за ДТП с пострадавшими в центре Москвы
СюжетДТП в Москве:

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), осужденный за ДТП с пострадавшими в центре Москвы, вышел из колонии. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщает Telegram-канал «112».

21 марта Пресненский суд приговорил блогера к одному году и двум месяцам лишения свободы. Тогда из назначенного судом срока ему оставалось отбыть около полугода, так как срок, проведенный под домашним арестом, засчитывается как наказание.

Его признали виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Также суд лишил блогера права управлять транспортным средством на три года.

Бил устроил ДТП в центре Москвы 1 апреля 2021 года — всего в аварии участвовали пять автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию. После длительной комы и нескольких сложных операций она передвигается на инвалидной коляске.

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Екатерина Власова
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