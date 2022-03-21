Осужденный блогер Бил проведет в колонии полгода и выйдет на свободу

Адвокат сообщил, что осужденный за ДТП блогер Бил выйдет на свободу через полгода

Блогера Била отправили в колонию на год за ДТП в Москве

Начало событий в новости Блогера Била отправили в колонию на год за ДТП в Москве

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), осужденный за ДТП с пострадавшими в центре Москвы, выйдет из колонии через полгода. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Александр Никитин.

По его словам, Билу из назначенных судом одного года и двух месяцев осталось отбыть около полугода. Адвокат пояснил, что срок, проведенный под домашним арестом, засчитывается как наказание. Тем не менее защита намерена обжаловать приговор, который считает несправедливым — на его иждивении находятся двое маленьких детей, жена и бабушка. Блогер также ежемесячно выплачивает пострадавшей в ДТП 250 тысяч рублей, указал Никитин в беседе с Telegram-каналом Mash.

Потерпевшая в ДТП Мария Артемова высказала РЕН ТВ недоумение тем, что суд дал реальный срок блогеру. Она напомнила, что по итогам первого процесса суд назначил Билу то наказание, которое просил прокурор, и теперь после повторного рассмотрения дела его приговорили к сроку, запрошенному гособвинителем. Женщина удивлена изменением позиции прокуратуры, которая раньше не настаивала на лишении свободы блогеру. Она высказала сожаление Билу.

«Человек совершил деяние, получил наказание, судимость есть и ему запретили управлять транспортом. В чем его общественная опасность? Я такого ему не желала», — сказала пострадавшая.

21 марта Пресненский суд Москвы приговорил Била к одному году и двум месяцам лишения свободы за массовое ДТП на Смоленской площади. Его взяли под стражу в зале суда. Он признан виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Осужденный будет отбывать наказание в колонии общего режима. Также суд лишил его права управлять транспортным средством на три года.

Это второй приговор блогеру, часть наказания, назначенного ранее, он успел отбыть. Ранее Пресненский суд назначил ему два года ограничения свободы и лишил водительских прав на три года. Прокуратура посчитала приговор слишком мягким и обжаловала его.

Бил устроил ДТП в центре Москвы 1 апреля 2021 года — всего в аварии участвовали пять автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию. После длительной комы и нескольких сложных операций она передвигается на инвалидной коляске.