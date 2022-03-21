Блогера Била отправили в колонию на год за ДТП в Москве

Суд назначил блогеру Билу 1 год и 2 месяца за массовое ДТП в Москве, его взяли под стражу

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била к одному году и двум месяцам лишения свободы за массовое ДТП на Смоленской площади. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Он признан виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд лишил его права управлять транспортным средством три года.

Прокурор просил отправить Била в колонию на один год и четыре месяца в целях исправления его длительного аморального, безнравственного поведения, систематического нарушения им скоростного режима, которое привело к тяжким последствиям.

Это второй приговор блогеру, часть наказания, назначенного ранее, он успел отбыть. Ранее Пресненский суд назначил Ему два года ограничения свободы и лишение водительских прав на три года. Прокуратура посчитала приговор слишком мягким и обжаловало его.

Бил устроил ДТП в центре Москвы 1 апреля 2021 года — всего в аварии участвовали пять автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию. После длительной комы и нескольких сложных операций она передвигается на инвалидной коляске.