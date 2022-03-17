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Суд в Москве отказался арестовывать блогера Била

Мосгорсуд отказал прокуратуре в требовании арестовать блогера Била из-за Instagram

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Мосгорсуд отказался удовлетворить апелляционное представление прокуратуры об аресте блогера Эдварда Била, спровоцировавшего ДТП на Смоленской площади в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд не стал изменять блогеру меру пресечения с запрета определенных действий на заключение под стражу.

Ранее прокуратура в очередной раз потребовала ужесточить меру пресечения Билу. В январе 2022 года уголовно-исполнительная инспекция и прокуратура установили, что в социальной сети Instagram есть активный аккаунт с именем, похожим на ник Эдварда Била. Разница заключалась лишь в наличии дополнительных нижних подчеркиваний.

В ведомствах решили, что эти различия несерьезны, а значит, блогер нарушил запрет на пользование интернетом. Сам Бил уже объяснял, что «таких аккаунтов миллион», а он не имеет к ним отношения.

1 апреля 2021 года блогер стал участником аварии в центре Москвы с участием пяти автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию, несколько дней провела в коме и перенесла ряд операций. Из-за полученных травм она передвигается на инвалидной коляске. После этого Била приговорили к двум годам ограничения свободы, а также лишили прав на три года.

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Мария Рубникович
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