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Прокуратура попросила взять под стражу блогера Била

Прокуратура попросила взять под стражу блогера Била из-за Instagram

Фото: пресс-служба Пресненского суда

Прокуратура попросила заключить под стражу блогера Эдварда Била, спровоцировавшего ДТП на Смоленской площади в Москве. По мнению ведомства, он нарушил запрет определенных действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката блогера Сергея Жорина.

По его словам, суд рассмотрит апелляционное представление 16 марта.

В январе 2022 года инспектор уголовно-исполнительной инспекции установил, что в социальной сети Instagram есть активный аккаунт с именем, похожим на ник Эдварда Била. Разница заключалась лишь в наличии дополнительных нижних подчеркиваний. Как уточнил юрист, инспекция и прокуратура решили, что эти различия несерьезны, а значит, блогер нарушил запрет на пользование интернетом.

17 февраля сообщалось, что суд отказал прокуратуре, требовавшей ужесточить меру пресечения Билу. Блогера не взяли под стражу, оставив ему запрет определенных действий. Тогда прокуратура настаивала на аресте по той же причине — аккаунт в Instagram. Однако Бил объяснил, что таких аккаунтов миллион, а он не имеет к ним отношения.

1 апреля 2021 года Бил стал участником аварии в центре Москвы с участием пяти автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию, несколько дней провела в коме и перенесла ряд операций. Из-за полученных травм она передвигается на инвалидной коляске. После этого Била приговорили к двум годам ограничения свободы, а также лишили прав на три года.

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Мария Рубникович
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