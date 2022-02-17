Суд отказался взять под стражу блогера Била

Пресненский суд Москвы отказался взять под стражу блогера Эдварда Била, спровоцировавшего ДТП на Смоленской площади в Москве, и сохранил действующую меру пресечения в виде запрета определенных действий. Срок ареста просили установить до 17 апреля, сообщил ТАСС адвокат блогера Сергей Жорин.

«Суд отказал в удовлетворении требований УИИ (Уголовно-исполнительной инспекции. — прим. «Ленты.ру») и прокуратуры. Мера пресечения в отношении моего подзащитного осталась той же», — сообщил адвокат, добавив, что в суде уже подтвердили факт отказа об изменении Билу меры пресечения.

Гособвинение и УИИ настаивали на аресте блогера по причине якобы нарушения одного из запретов. «Они нашли один из миллиона фейковых аккаунтов Била в Instagram и посчитали, что его ведет Бил. Опросив Эдуарда и получив объяснения, что таких аккаунтов миллион, а он не имеет к ним отношения, они все равно вынесли заключение о нарушении меры пресечения», — отметил Жорин.

Ранее суд взыскал с Била 27 тысяч рублей за простой общественного транспорта в результате аварии. Он был спровоцирован ДТП, устроенным блогером.

1 апреля 2021 года Бил стал участником аварии в центре Москвы с участием пяти автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию, несколько дней провела в коме и перенесла ряд операций. Из-за полученных травм она передвигается на инвалидной коляске. После этого Била приговорили к двум годам ограничения свободы, а также лишили прав на три года.