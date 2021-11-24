Устроившего ДТП в Москве блогера Эдварда Била оштрафовали

Блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), устроившего ДТП в Москве в апреле 2021 года, оштрафовали на 27 тысяч рублей. Об этом решении мирового суда Люблинского района столицы сообщает РИА Новости.

В публикации агентства отмечается, что деньги взыскали в пользу Мосгортранса за простой общественного транспорта. Он был спровоцирован аварией, устроенной Билом.

«Суд взыскал в пользу истца убытки, причиненные простоем, в размере 26106 рублей 21 копейки, и расходы по оплате государственной пошлины в размере 983 рублей 19 копеек, а всего — 27089 рублей 40 копеек», — сказала собеседница РИА Новости в столичном суде.

1 апреля Бил устроил в центре Москве ДТП с участием пяти автомобилей, в котором пострадали несколько человек. Одна из пострадавших впала в кому и перенесла несколько операций. Из-за полученных травм она передвигается на инвалидной коляске. После этого Била приговорили к двум годам ограничения свободы, а также лишили прав на три года.

Эдвард Бил — 24-летний видеоблогер, известный на YouTube различными пранками. Зачастую в роликах молодой блогер нарушает общепринятые нормы, провоцирует людей на конфликт. Также периодически он выпускает видео с «благотворительностью», в которых дает людям деньги или подарки. Коллеги по цеху и подписчики зачастую подвергают его критике, называя лицемером.