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Блогер Бил опубликовал первое видео после ДТП в центре Москвы с его участием

Блогер Эдвард Бил выплатил пострадавшей в устроенном им ДТП 11 миллионов рублей
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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) опубликовал на YouTube первое видео после ДТП в центре Москвы с его участием, которе произошло 1 апреля. В нем он навещает одну из пострадавших.

После аварии Мария Артемова впала в кому и перенесла несколько операций. Из-за полученных травм женщина передвигается на инвалидной коляске. Поскольку раньше женщина жила на четвертом этаже в здании без лифта, ей пришлось переехать.

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Бил финансировал лечение и уже выплатил Артемовой 11 миллионов рублей. Несмотря на это, ей потребуется еще несколько операций.

Ранее сообщалось, что Била приговорили к двум годам ограничения свободы. Кроме того, он был лишен прав на три года. По словам адвоката Сергея Жорина, который представлял блогера в суде, Артемова не требовала для Била лишения свободы.

1 апреля Бил устроил в центре Москве ДТП с участием пяти автомобилей, в котором пострадали несколько человек. Он признал вину за произошедшее и заявил, что раскаивается.

Эдвард Бил — 24-летний видеблогер, известный на YouTube различными пранками. Зачастую в роликах молодой блогер нарушает общепринятые нормы, провоцирует людей на конфликт. Также периодически он выпускает видео с «благотворительностью», в которых дает людям деньги или подарки. Коллеги по блогингу и пользователи регулярно подвергают его критике, называя лицемером.

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