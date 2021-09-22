Приговор осужденного за аварию блогера Эдварда Била признали законным

Суд оставил без изменений приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя — Эдуард Биль), осужденному на два года ограничения свободы за крупное ДТП в центре Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Мосгорсуд признал законным решение Пресненского районного суда от 14 июля 2021 года, согласно которому блогера признали виновным по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Ранее сообщалось, что на Эдварда Била вновь подали в суд. Истцом оказалась еще одна пострадавшая в ходе аварии женщина. Она потребовала 654,5 тысячи рублей в качестве возмещение расходов на соответствующие экспертизы, компенсации имущественного и морального ущерба.

1 апреля Бил устроил в центре Москвы ДТП с участием пяти автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию и несколько дней провела в коме.

4 июля блогера приговорили к двум годам ограничения свободы, а также на три года лишили водительских прав.