Прокурор попросила для Эдварда Била год и четыре месяца колонии

Прокуратура попросила реальный срок для блогера Эдварда Била за массовое ДТП

Прокуратура попросила Пресненский суд Москвы дать блогеру Эдварду Билу один год и четыре месяца колонии общего режима за массовое ДТП на Смоленской площади. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 18 марта, сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

В прокуратуре считают, что назначить Билу наказание в исправительной колонии общего режима и взять его под стражу в зале суда необходимо в целях исправления длительного аморального, безнравственного поведения подсудимого, систематического нарушения им скоростного режима, которое привело к тяжким последствиям.

Поскольку это второй приговор для Эдварда, часть наказания, назначенного ранее, он успел отбыть. Ранее приговор Билу дали тоже в Пресненском суде — два года ограничения свободы и лишение водительских прав на три года. Надзорное ведомство посчитало приговор слишком мягким и обжаловало его.

Бил устроил ДТП в центре Москвы 1 апреля 2021 года — всего в аварии участвовали пять автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию. После длительной комы и нескольких сложных операций она передвигается на инвалидной коляске.