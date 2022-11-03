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15:26, 3 ноября 2022Интернет и СМИ

Вышедший из колонии блогер Бил раскрыл свои планы

Вышедший из колонии блогер Эдвард Бил заявил, что не планирует снимать пранки
Эдуард Биль

Эдуард Биль. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известный российский блогер Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль), осужденный за ДТП с пострадавшими в Москве, вышел из колонии и раскрыл свои дальнейшие планы. Интервью с ним опубликовали «Известия».

«[Планирую] заниматься блогерской деятельностью дальше. Наверное, как ведущий, шоу вести, я вел некоторые шоу», — рассказал Бил и добавил, что также рассматривает возможность участия в боях. Вместе с тем блогер заверил, что больше не намерен снимать пранки, которыми он занимался до колонии. Помимо того, по словам Била, он собирается встретиться с Марией Артемовой, потерпевшей в аварии.

Говоря о своем пребывании в колонии, он отметил, что в этот период старался беречь свое здоровье, «не растерять рассудок» и не попадать в конфликтные ситуации.

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В комментарии 360 Бил также оценил свое состояние словами «все хорошо». «Прихожу в себя. Путешествие было незабываемым», — поделился он.

Об освобождении Била из колонии стало известно в четверг, 3 ноября.

В марте суд приговорил блогера за ДТП к одному году и двум месяцам лишения свободы. Отмечалось, что Бил будет отбывать наказание в колонии общего режима. Однако из назначенного судом срока ему оставалось отбыть около полугода, так как часть срока он провел под домашним арестом. Помимо того, суд запретил блогеру управлять транспортным средством в течение трех лет. Впоследствии этот срок был снижен до 2,5 года.

Бил устроил ДТП в центре Москвы 1 апреля 2021 года. В аварии участвовали пять автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших, Мария Артемова, перенесла кому и несколько операций.

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Маргарита Щигарева
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