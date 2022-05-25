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Приговор блогеру Билу за ДТП в Москве оставлен в силе

Мосгорсуд подтвердил законность приговора блогеру Билу за ДТП
Эдвард Бил

Эдвард Бил. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мосгорсуд подтвердил законность приговора, вынесенного блогеру Эдварду Билу за совершение ДТП в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято после рассмотрения апелляционной жалобы на решение нижестоящей инстанции. Наказание в виде одного года и двух месяцев в колонии общего режима оставлено в силе.

Адвокат Александр Никитин полагает, что блогер выйдет на свободу через три-четыре месяца. В прокуратуре уточнили, что суд снизил срок лишения права управлять транспортным средством Билу с трех до 2,5 лет.

21 марта Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор Билу. Он был взят под стражу в зале суда. Его признали виновным по статье 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Также суд лишил блогера права управлять транспортным средством три года.

Это второй приговор Билу — часть наказания, назначенного ранее, он успел отбыть. В первый раз Пресненский суд приговорил его к двум годам ограничения свободы, но прокуратура посчитала такое наказание слишком мягким и обжаловало его.

Бил устроил ДТП в центре Москвы 1 апреля 2021 года — всего в аварии участвовали пять автомобилей. Пострадали несколько человек, одна из потерпевших попала в реанимацию. После длительной комы и нескольких сложных операций она передвигается на инвалидной коляске.

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Любовь Ширижик
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