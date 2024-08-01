Стало известно о находящейся под завалами рухнувшего в Нижнем Тагиле дома школьнице

Shot: под обломками дома в Нижнем Тагиле находится 14-летняя школьница

Под завалами частично рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле находится 14-летняя школьница. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что девочка жива и отзывается на голоса спасателей.

Помимо того, стало известно, что спасатели достали из-под завалов другую школьницу — ее подругу.

Взрыв в пятиэтажном доме на Сибирской улице прогремел утром 1 августа. В результате обрушились два подъезда строения. Известно, что под завалами еще остаются люди.

Очевидцы сообщили, что за несколько минут до взрыва в соседнем доме заметили двух неизвестных, одетых в форму работников газовой службы. Местные жители отметили, что они ходили по квартирам и якобы проверяли оборудование, а один из них ударил по газовой трубе.