Медведчук: США хотят сменить президента Украины Зеленского на Буданова

Власти США и Великобритания вынашивают планы по смене украинского президента Владимира Зеленского на главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывшего главкома Вооруженными силами Украины, ныне посла в Лондоне, Валерия Залужного. Об этом заявил бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчук в интервью ТАСС.

По словам Медведчука, Буданов рассматривается спецслужбами США как фигура, которой можно заменить Зеленского. Реализовать это можно «только путем военного переворота», подчеркнул он.

«Великобритания готовит на смену Зеленскому Залужного, и он тоже может заменить Зеленского», — отметил Медведчук.

Ранее министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что на фоне политической нестабильности в США, связанной с грядущими президентскими выборами, следующий год будет более трудным для страны.