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00:35, 1 августа 2024Мир

Стало известно о планах США сменить Зеленского на Буданова

Медведчук: США хотят сменить президента Украины Зеленского на Буданова
СюжетПрезидентские выборы в США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Hollie Adams / Reuters

Власти США и Великобритания вынашивают планы по смене украинского президента Владимира Зеленского на главу ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и бывшего главкома Вооруженными силами Украины, ныне посла в Лондоне, Валерия Залужного. Об этом заявил бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчук в интервью ТАСС.

По словам Медведчука, Буданов рассматривается спецслужбами США как фигура, которой можно заменить Зеленского. Реализовать это можно «только путем военного переворота», подчеркнул он.

«Великобритания готовит на смену Зеленскому Залужного, и он тоже может заменить Зеленского», — отметил Медведчук.

Ранее министр финансов страны Сергей Марченко заявил, что на фоне политической нестабильности в США, связанной с грядущими президентскими выборами, следующий год будет более трудным для страны.

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      Юлия Мискевич
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