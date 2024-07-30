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13:49, 30 июля 2024Экономика

На Украине спрогнозировали сложный для страны год

Министр финансов Украины Марченко: 2025 год будет более сложным
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На фоне политической нестабильности в США, связанной с грядущими президентскими выборами, следующий год будет более трудным для Украины. Об этом в интервью агентству «РБК-Украина» заявил министр финансов страны Сергей Марченко, его цитирует ТАСС.

«2025 год будет более сложным. Это год неопределенности. Год решений, которые могут не сложиться», — спрогнозировал глава Минфина. Он отметил, что в текущем году Киев долго ждал финансовой помощи от Вашингтона. В условиях же избирательной гонки «ожидать, что подобные решения будут приняты на 2025 год, мы не можем», добавил Марченко.

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Он подчеркнул, что без помощи Вашингтона или других союзников возможности Украины продержаться ограничены. Министр напомнил, что накануне получения очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ) Киев уже столкнулся с проблемами. По его словам, перебои не затронули социальные выплаты, однако «определенное напряжение существовало».

В июне государственный долг Украины вырос более чем на миллиард долларов. По состоянию на 30 июня он составлял почти 6,17 триллиона гривен, или 152,16 миллиарда долларов. Таким образом, за прошлый месяц его общий размер увеличился на 52,71 миллиарда гривен, или 1,16 миллиарда долларов.

Международное рейтинговое агентство Fitch 25 июля понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте с «CC» до «C», предупредив, что соглашение о реструктуризации долгов с рядом держателей евробондов запускает процесс, похожий на дефолт.

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