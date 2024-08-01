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11:32, 1 августа 2024Россия

Стало известно о появлении газовиков за 15 минут до взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Shot: двое в форме газовиков выгоняли людей до взрыва в доме в Нижнем Тагиле

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

Двое неизвестных в форме сотрудников газовой службы выгоняли людей за 15 минут до взрыва в доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле. Об их появлении рассказали Telegram-каналу Shot очевидцы произошедшего.

Как стало известно изданию, эти же газовики якобы проверяли квартиры в соседней пятиэтажке. Свидетели в разговоре с Shot отметили, что незадолго до чрезвычайного происшествия один из них ударил по газовой трубе, после чего мужчины скрылись.

Изданию удалось разузнать, что никаких проверок на сегодня в доме на Сибирской улице в Нижнем Тагиле запланировано не было. Газовое оборудование в домах, расположенных поблизости от места инцидента, специалисты исследовали около месяца назад.

О взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. В результате обрушились несколько подъездов. Под завалами могут оставаться люди, спасатели объявили минуту тишины, чтобы понять, сколько жильцов нуждаются в помощи.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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