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08:36, 1 августа 2024Россия

Стало известно о возможном появлении в Совфеде бывшего депутата Верховной Рады

«Ъ»: сенатором от Астраханской области может стать бывший депутат Верховной Рады

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Совете Федерации может появиться еще один бывший украинский политик — экс-депутат Верховной Рады Андрей Деркач. Он может стать представителем губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина в случае его победы на сентябрьских выборах, пишет со ссылкой на источники «Коммерсантъ».

В опубликованные избиркомом Астраханской области «сенаторские тройки» помимо Дергача вошли вице-спикер гордумы Астрахани Лилия Иванова и вице-премьер правительства региона Виктория Гурьянова. Собеседники издания считают, что сенатором, вероятнее всего, станет Дергач.

Дергач в 2014 году находился в оппозиции к руководству Украины. Отец Дергача Леонид в течение четырех лет с 1998 по 2001 годы занимал пост председателя Службы безопасности Украины. В 1998 году Дергач-младший прошел в Верховную Раду от блока «Трудовая Украина» и переизбирался каждый созыв. С 2014 года он был внефракционным депутатом.

Кандидат в парламентарии неоднократно инициировал проверки в отношении высокопоставленных чиновников. В мае 2020-го года он опубликовал серию записей телефонных разговоров, которые, по его утверждению, состоялись в 2015-2016 годах между тогдашним президентом Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом. Из записей следовало, что руководитель Украины фактически согласовывал свои действия с американской стороной.

Чтобы получить статус сенатора, Андрей Дергач должен соответствовать «цензу оседлости» — ему нужно прожить на территории субъекта, который он будет представлять в верхней палате парламента, не менее 5 лет подряд или 20 лет в совокупности. Из «ценза» есть исключения, однако неизвестно, попадает ли под них экс-депутат Рады.

В случае, если Андрей Дергач станет сенатором от Астраханской области, он станет вторым бывшим высокопоставленным украинским политиком в Совете Федерации. Первым стал Дмитрий Ворона — его в декабре 2022 года назначили парламентарием от Запорожской области. Он в начале 2010-х годов был заместителем министров внутренних дел и юстиции Украины, а затем возглавлял Укргосреестр. После 2014 года политик перебрался в Крым,

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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