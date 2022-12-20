В Запорожской области назначили сенатора Совфеда от региона

Врио губернатора Запорожской области Балицкий назначил сенатором Совфеда Дмитрия Ворону

Сенатором Совета Федерации от Запорожской области стал Дмитрий Ворона. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в Telegram.

По его словам, Ворона родился в Донецке и имеет большой опыт в политике и управлении. «Уверен, опыт и компетенции Дмитрия Николаевича позволят достойно представлять интересы Запорожской области в верхней палате парламента Российской Федерации», — написал Балицкий.

Ранее стало известно, что сенатором Совфеда от Луганской народной республики (ЛНР) была избрана депутат Ольга Бас. До этого она занимала должность руководителя администрации главы региона Леонида Пасечника. Кроме того, на аналогичный пост от Донецкой народной республики (ДНР) был назначен Александр Ананченко, который с 2018 по 2022 год являлся председателем правительства республики.

В октябре глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников рассказал, что от ДНР и ЛНР в Совфед войдут по два сенатора. При этом от Запорожской и Херсонской областей в верхнюю палату парламента назначат только по одному сенатору от исполнительных органов власти. После формирования законодательных органов в этих регионах в Совфед войдут еще по одному их представителю от них.