В Госдуме рассказали о порядке вхождения сенаторов от новых территорий в Совфед

Депутат Крашенинников сообщил, что от ДНР и ЛНР в Совфед войдут по два сенатора

От Донецкой и Луганской народных республик в Совфед войдут по два сенатора. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по законодательству Павел Крашенинников во время заседания нижней палаты парламента. Трансляция доступна на Rutube-канале Госдумы.

Он уточнил, что от Запорожской и Херсонской областей в верхнюю палату парламента войдут сначала только по одному сенатору, которые будут назначены от исполнительных органов. Еще по одному сенатору, добавил депутат, будет назначено после формирования законодательных органов в этих регионах.

Ранее Крашенинников заявил, что в Госдуме определили границы вошедших в состав России новых регионов. Так, Херсонская область будет включена в состав Российской Федерации с двумя районами Николаевской области Украины.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договор о принятии в Россию новых регионов. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за.