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В Госдуме определили границы вошедших в состав России новых регионов

Крашенинников заявил, что Херсонщина войдет в состав России с двумя николаевскими районами
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Госдуме определили границы вошедших в состав России новых регионов. Так, Херсонская область будет включена в состав Российской Федерации с двумя районами Николаевской области Украины, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по законодательству Павел Крашенинников, пишет РИА Новости.

По его словам, Запорожская область будет войдет в своих административных границах.

«Херсонская область входит в состав РФ со Снигиревским и Александровским округами Николаевской области Украины», — пояснил депутат.

Крашенинников отметил, что территориальные органы исполнительной власти будут созданы в новых субъектах России до 1 июня 2023 года.

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Накануне депутат Мария Бутина рассказала, что комитет Государственной Думы по международным делам единогласно поддержал ратификацию договоров о принятии в состав России Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик.

2 октября президент России Владимир Путин внес на ратификацию в парламент договоры о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей.

Договор о принятии в состав России новых регионов Путин подписал 30 сентября в Кремле. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан этих территорий поддержали данное предложение.

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Анна Щербакова
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