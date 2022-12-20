В ЛНР выбрали сенатора от региона

Членом Совета Федерации от ЛНР стала депутат Ольга Бас

Депутаты парламента Луганской народной республики (ЛНР) выбрали Ольгу Бас в качестве сенатора Совета Федерации от региона. Об этом сообщает ТАСС.

Ольга Бас стала депутатом третьего созыва парламента ЛНР от общественного движения «Мир Луганщине». Ранее она занимала должность руководителя администрации главы ЛНР Леонида Пасечника.

Ранее сообщалось, что от Донецкой народной республики (ДНР) и ЛНР в Совфед войдут по два сенатора, от Запорожской и Херсонской областей — сначала по одному от исполнительных органов. Еще по одному сенатору будет назначено после формирования законодательных органов в этих регионах.

В середине декабря стало известно, что назначения сенаторов от новых регионов России в Совет Федерации затягиваются из-за «процедурных моментов».