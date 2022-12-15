Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:17, 15 декабря 2022Россия

Объяснена задержка с назначением сенаторов от новых регионов России

«Ъ»: сенаторы в Совфед от новых регионов могут быть назначены не ранее сентября 2023 года

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Назначения сенаторов от новых регионов России в Совет Федерации затягиваются из-за «процедурных моментов». Об этом сообщил собеседник «Коммерсанта» в руководстве Донецкой народной республики (ДНР).

Источник издания объяснил, что должности сенаторов от исполнительной и законодательной власти ДНР останутся свободными до сентября 2023 года — тогда в республике должны пройти выборы главы региона и Народного совета ДНР. Так же со сроками назначения сенаторов могут поступить и в остальных новых субъектах, предположил он.

Эту информацию подтвердил собеседник в парламенте ДНР, подчеркнув, что депутаты не планируют инициировать процедуру назначения сенатора и «консультаций на этот счет не проводилось». Первостепенным вопросом в настоящий момент, по его мнению, является принятие новой Конституции, после этого Народный совет ДНР вернется к вопросу назначения сенаторов.

Материалы по теме:
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России. Что нужно знать о четырех новых регионах?
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области стали частью России.Что нужно знать о четырех новых регионах?
5 октября 2022
«В Российской Федерации — 89 субъектов» Госдума одобрила вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
«В Российской Федерации — 89 субъектов»Госдума одобрила вхождение в Россию ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей
3 октября 2022
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Что нужно об этом знать?
Путин подписал договор о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России.Что нужно об этом знать?
30 сентября 2022

Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас уточнил, что ДНР, Луганская народная республика (ЛНР), Запорожская и Херсонская области могут сразу назначить по два сенатора, так как у них есть действующие законодательные органы. Политик не увидел юридических препятствий для назначения сенаторов.

Как ранее пояснял глава комитета нижней палаты парламента по законодательству Павел Крашенинников, от ДНР и ЛНР в Совфед войдут по два сенатора, от Запорожской и Херсонской областей — сначала по одному от исполнительных органов. Еще по одному сенатору, добавил депутат, будет назначено после формирования законодательных органов в этих регионах.

30 сентября в Кремле президент России Владимир Путин подписал договор о принятии в Россию новых регионов. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли с 23 по 27 сентября. Подавляющее большинство граждан проголосовали за вхождение в состав России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Загрузку МБР «Ярс» в пусковую установку сочли сигналом Западу
Неуравновешенный мужчина напал на пожилую туристку в арабской стране и убил ее
Алиханов рассказал о зимующих в Калининграде немцах
Россиянин поджег супругу из-за ревности
Мать Овечкина рассказала о вдохновившем сына Месси
Блогера Славу Малмыгина задержали по подозрению в убийстве 18-летней девушки
Телеведущая рассказала о борьбе с тяжелым аутоиммунным заболеванием
Подмосковных чиновников обвинили в коррупции и арестовали
Глава Крыма рассказал о заданных мобилизованным сыном вопросах
В России захотели запретить ввоз бумаги и картона европейским транспортом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.