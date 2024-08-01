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13:49, 1 августа 2024Культура

Стало известно о заработках Чулпан Хаматовой в России

Актриса Чулпан Хаматова продолжает зарабатывать на онлайн-курсах в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова продолжает зарабатывать на онлайн-курсах одного из сервисов. На это обратили внимание в aif.ru.

Посетителям и клиентам платформы предлагается пройти курс по актерскому мастерству от Хаматовой. В аннотации звезда указана как актриса театра и кино, заслуженная и народная артистка России, общественный деятель.

Стоимость трехмесячной подписки на сервис составляет 4,5 тысячи рублей. После оплаты клиенту станут доступны курсы Хаматовой.

Ранее стало известно, что советская и латвийская певица Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать на косметическом бизнесе в России. За прошлый год фирма выручила примерно 300 миллионов рублей. Чистая прибыль, по данным бухгалтерии, при этом составила всего четыре тысячи рублей.

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      Мария Рюрикова
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