Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:12, 30 июля 2024Культура

Стало известно о заработках Лаймы Вайкуле в России

LIfe: Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать на косметическом бизнесе в России

Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать на косметическом бизнесе в России. Об этом стало известно Life.

Российский филиал латвийской компании певицы Laimalux продолжает работать в России и приносит артистке большую часть прибыли. По данным Life, учредителями ООО «Лайма-люкс рус» являются латвийская фирма Laimalukss SIA и российский бизнесмен Шираз Мамедов.

Несмотря на информацию от 2022-го о полном уходе латвийской компании Вайкуле из России, в ЕГРЮЛ указано, что артистке по-прежнему принадлежит 49 процентов бизнеса. Мамедов при этом владеет 51 процентом.

За прошлый год фирма выручила примерно 300 миллионов рублей. Чистая прибыль, по данным бухгалтерии, при этом составила всего четыре тысячи рублей.

Ранее стало известно о заработках покинувшего страну актера Дмитрия Назарова в России.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Оружие, символика нацистов и шпионские гаджеты. Какие запрещенные товары можно купить на Wildberries

      Бивни краснокнижного животного обнаружили в багаже мужчины в аэропорту Москвы

      Набиуллина предсказала снижение ставок по ипотеке

      Освежитель воздуха взорвал квартиру россиян

      Apple предложила отказаться от зеркал в автомобилях

      Назвавшая себя матерью детей Дурова женщина раскрыла подробности жизни с ним

      В Литве засомневались в эффективности обороны страны против России

      Друг Бена Аффлека рассказал о проблемах актера после расставания с Дженнифер Лопес

      Важность взятия Покровска объяснили

      Стало известно о состоянии машиниста и проводников после крушения поезда под Волгоградом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше