Стало известно о заработках Лаймы Вайкуле в России

LIfe: Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать на косметическом бизнесе в России

Советская и латвийская певица Лайма Вайкуле продолжает зарабатывать на косметическом бизнесе в России. Об этом стало известно Life.

Российский филиал латвийской компании певицы Laimalux продолжает работать в России и приносит артистке большую часть прибыли. По данным Life, учредителями ООО «Лайма-люкс рус» являются латвийская фирма Laimalukss SIA и российский бизнесмен Шираз Мамедов.

Несмотря на информацию от 2022-го о полном уходе латвийской компании Вайкуле из России, в ЕГРЮЛ указано, что артистке по-прежнему принадлежит 49 процентов бизнеса. Мамедов при этом владеет 51 процентом.

За прошлый год фирма выручила примерно 300 миллионов рублей. Чистая прибыль, по данным бухгалтерии, при этом составила всего четыре тысячи рублей.

Ранее стало известно о заработках покинувшего страну актера Дмитрия Назарова в России.