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11:35, 1 августа 2024Россия

Стало известно об остающихся под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле людях

Mash: девять человек остаются под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Кадр: Telegram-канал Mash

Под завалами двух обрушившихся из-за взрыва газа подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле остаются девять человек. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, спасатели попросили оказавшихся на месте происшествия очевидцев соблюдать тишину, чтобы слышать голоса людей.

Ранее стало известно, что в здании произошло уже третье с момента взрыва частичное обрушение.

О взрыве газа в пятиэтажном жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. Предварительно, эпицентр находился в квартире на первом этаже. На данный момент из-под завалов спасены шесть человек, среди которых четверо детей, мужчина и пенсионерка.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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