Стало известно об остающихся под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле людях

Mash: девять человек остаются под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле

Под завалами двух обрушившихся из-за взрыва газа подъездов пятиэтажки в Нижнем Тагиле остаются девять человек. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, спасатели попросили оказавшихся на месте происшествия очевидцев соблюдать тишину, чтобы слышать голоса людей.

Ранее стало известно, что в здании произошло уже третье с момента взрыва частичное обрушение.

О взрыве газа в пятиэтажном жилом доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле стало известно утром 1 августа. Предварительно, эпицентр находился в квартире на первом этаже. На данный момент из-под завалов спасены шесть человек, среди которых четверо детей, мужчина и пенсионерка.