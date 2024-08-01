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11:05, 1 августа 2024Россия

Очевидец раскрыл подробности обрушения подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле

Очевидец взрыва в Нижнем Тагиле Чиканцев: под завалами могут быть маленькие дети

Кадр: Telegram-канал «Осташко! Важное»

В результате обрушения дома на улице Сибирская в Нижнем Тагиле есть пострадавшие, сообщил местный житель Илья Чиканцев. Он описал обстановку в беседе с «Лентой.ру».

Во время взрыва очевидец находился в соседнем доме. «Был сильный хлопок, мы все подпрыгнули от хлопка. Спустя 3 минуты вышел из здания посмотреть, что происходит. Вижу, народ стоит, фотографирует. Увидел, что секция дома обрушилась, пожара нету. Был сильный запах газа. Говорят, люди под завалами находятся, маленькие дети», — поделился Чиканцев.

Местный житель также сообщил, что увидел на улице пострадавшего мужчину, которому оказывали помощь очевидцы. «Просили воды, перекиси, бинтов, я сразу побежал в аптеку. Минуты через 3 вернулся, была уже полиция, скорая, МЧС, газовики и пожарные. Все приехали быстро, огородили территорию. На другой стороне дома спасатели разгребают развалины сейчас. Там еще 3-4 скорой помощи, насколько помню, и реанимация, экскаватор приехал», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Фото очевидца, предоставлено «Ленте.ру»

Ранее стало известно, что в здании взорвался газ. После этого часть жилого дома обрушилась. Очевидцы передавали, что взрыв был такой мощности, что в соседних домах вынесло окна. Официальных комментариев по ситуации пока не поступало.

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      Екатерина Смирная
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