Обнаружен новый тип древесины для улавливания углерода

New Phytologist: древесина тюльпанных деревьев эффективна в улавливании углерода

Исследователи из Ягеллонского университета в Польше и Кембриджского университета в Великобритании обнаружили новый тип древесины при изучении микроскопической структуры тканей различных деревьев и кустарников. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале New Phytologist, эта древесина может быть очень эффективной в улавливании и хранении углерода.

Исследователи использовали низкотемпературный сканирующий электронный микроскоп (крио-СЭМ), чтобы получить изображения структуры клеточных стенок древесины в их естественном гидратированном состоянии. Они выявили, что тюльпанные деревья, относящиеся к роду Liriodendron, имеют уникальную макрофибриллярную структуру, отличающуюся от известных типов древесины лиственных и хвойных пород.

Тюльпанные деревья обладают более крупными макрофибриллами — длинными волокнами толщиной 10-40 нанометров, образующими слои во вторичной клеточной стенке. Макрофибриллы состоят из целлюлозных микрофибрилл (3-4 нанометра) и других компонентов.

Эта особенность может объяснять высокую эффективность лириодендронов в улавливании и хранении углерода. Предполагается, что необычная структура древесины связана с быстрым ростом деревьев и их адаптацией к изменению содержания углекислого газа в атмосфере. Таким образом, тюльпанные деревья могут быть особенно полезны для создания плантаций по улавливанию углерода, что уже практикуется в странах Восточной Азии.