У миллениалов выросла заболеваемость раком

Заболеваемость раком в поколении Х и среди миллениалов выросла

Ученые Американского онкологического общества (ACS) выяснили, что заболеваемость раком в поколении Х и среди миллениалов выросла по сравнению с более старшими поколениями. Пресс-релиз исследования доступен на сайте MedicalXpress.

Ученые проанализировали данные о 23 654 000 пациентов, которым диагностировали какой-либо из 34 типов рака, и 7 348 137 летальных случаев от 25 типов рака у людей в возрасте от 25 до 84 лет за период с 2000 по 2019 год. В исследовании были использовали данные Североамериканской ассоциации центральных онкологических регистров и Национального центра статистики здравоохранения США.

Оказалось, что заболеваемость 17 типами рака продолжает расти среди более молодых поколений. Среди них выделяются такие виды, как рак груди, поджелудочной железы и желудка. Риски неблагоприятного исхода также увеличиваются для рака печени у женщин, матки, желчного пузыря, яичек и колоректального рака.

Заболеваемость восьми типами рака увеличивалась с каждой последующей возрастной когортой, начиная с 1920 года. Наибольшее увеличение заболеваемости наблюдается в когорте 1990 года рождения по сравнению с когортой 1955 года рождения для рака поджелудочной железы, почек и тонкого кишечника как у мужчин, так и у женщин.

Заболеваемость также увеличилась среди более молодых когорт после снижения в старших когортах для девяти других типов рака, включая положительный по рецепторам эстрогенов рак молочной железы, рак матки, колоректальный рак и другие. Например, заболеваемость раком матки в когорте 1990 года рождения на 169 процентов выше, чем в когорте с самым низким уровнем заболеваемости.

По словам авторов, рост заболеваемости раком среди более молодых поколений подчеркивает изменения в рисках для здоровья и может свидетельствовать о будущем увеличении бремени рака. Это также указывает на необходимость выявления и устранения факторов риска в поколениях X и миллениалов для разработки эффективных профилактических стратегий.