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07:50, 1 августа 2024Бывший СССР

У Зеленского заподозрили раздвоение личности

Дубинский: Зеленский делает противоречивые высказывания о конфликте с Россией

Фото: Hollie Adams / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может страдать раздвоением личности. В этом его заподозрил депутат Верховной Рады республики Александр Дубинский, пребывающий в СИЗО, после противоречивых высказываний украинского лидера то о переговорах с Россией, то о невозможности прекратить огонь в зоне конфликта, он написал об этом в Telegram-канале.

«Судя по всему у нас два Зеленских. Первый говорит, что не может вести каких-либо переговоров о прекращении огня, пока (ВС РФ занята) хоть какая-то часть украинской территории. Второй обещает план завершения войны в ноябре, и окончание войны до конца года», — обратил внимание парламентарий.

Ранее Зеленский объяснил причины продвижения ВС России на фронте. По его словам, дело в том, что Киев не может укомплектовать новые бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) для проведения ротации.

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      Александра Синицына
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