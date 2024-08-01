Украинский дрон сбит в небе над Россией

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был обнаружен дежурными средствами противовоздушной обороны. Около 8:40 мск дрон был уничтожен.

В Минобороны подчеркнули, что беспилотник собирался совершить атаку на российскую территорию. Там указали, что он относился к дронам самолетного типа. Такие летательные аппараты отличаются большой поражающей способностью, они могут преодолевать сотни километров до цели.

Белгородская область чаще других российских регионов становится целью атак со стороны Украины. Так, 31 июля украинские войска дважды за день совершили массовый налет на населенные пункты региона.