Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:28, 1 августа 2024Россия

Украинский дрон сбит в небе над Россией

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Летательный аппарат был обнаружен дежурными средствами противовоздушной обороны. Около 8:40 мск дрон был уничтожен.

В Минобороны подчеркнули, что беспилотник собирался совершить атаку на российскую территорию. Там указали, что он относился к дронам самолетного типа. Такие летательные аппараты отличаются большой поражающей способностью, они могут преодолевать сотни километров до цели.

Белгородская область чаще других российских регионов становится целью атак со стороны Украины. Так, 31 июля украинские войска дважды за день совершили массовый налет на населенные пункты региона.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали об ответе России на появление F-16 на Украине

      Ученые обнаружили полезное для планеты свойство коры деревьев

      Волонтеры переработали тысячи пластиковых крышек в значки и брелоки

      В партии Шольца не поддержали размещение в Германии ракет США

      В Израиле объяснили выбор места убийства главы политбюро ХАМАС

      Мать рассказала об обнаружении семилетнего сына без признаков жизни у залива в Приморье

      Бывшего замминистра обороны Булгакова проверят на причастность еще к одному делу

      15-летняя российская школьница упала в шахту лифта

      Украинский дрон сбит в небе над Россией

      Врачи несколько месяцев принимали за ипохондрию смертельную болезнь у девушки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше