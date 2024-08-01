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09:50, 1 августа 2024Россия

В Белгороде возобновили работу учреждения культуры и спорта

Губернатор Гладков заявил о возобновлении работы учреждений культуры и спорта

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Белгороде с четверга, 1 августа, возобновили работу учреждения культуры, спорта и дополнительного образования. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

Учреждения Белгорода начали работу с соблюдением мер безопасности. Кроме того, для их посещения дети должны будут получить письменное согласие родителей. Соответствующее решение приняли на заседании оперативного штаба.

«Также с сегодняшнего дня увеличивается в два раза, до 20 тысяч и 30 тысяч рублей для многодетных семей, частичная компенсация за аренду жилья тем, у кого разрушено жилье в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины или для тех, кто проживает в населенных пунктах, куда запрещен въезд», — добавил губернатор.

В мае на Харьковской горе в Белгороде, где от попадания снаряда на улице Щорса обрушился подъезд жилого дома, приостановили работу торговые центры (ТЦ) и рынки. При этом магазины и аптеки продолжали работать.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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