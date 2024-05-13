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07:22, 13 мая 2024Россия

В атакованном районе Белгорода приостановят работу ТЦ и рынки

ТЦ приостановят работу на Харьковской горе в Белгороде, где обрушился подъезд

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

На Харьковской горе в Белгороде, где от попадания снаряда на улице Щорса обрушился подъезд жилого дома, приостановят работу торговые центры (ТЦ) и рынки. Об этом сообщил губернатор Белгородской области в ходе прямого эфира, его слова передает «Интерфакс».

«Завтра на Харьковской горе все крупные ТЦ и рынки работать не будут, а магазины и аптеки работать должны», — сказал глава региона. Он также анонсировал перевод детей из дежурных детских садов на Харьковской горе в безопасные образовательные учреждения.

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19 марта 2024

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» в воскресенье, 12 мая. Пострадали, по последним данным, 25 человек, еще 15 жителей дома спасти не удалось.

На месте обрушения подъезда дома завершили поисковые работы, спасателям удалось достать из-под завалов живыми 17 человек. Об атаке доложили президенту России Владимиру Путину, Глава государства дал необходимые поручения губернатору Вячеславу Гладкову и главе МЧС Александру Куренкову.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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