Путину доложили об обрушении подъезда дома в Белгороде после атаки ВСУ

Песков: Путину доложили об обрушении подъезда дома в Белгороде после атаки ВСУ

Президенту России Владимиру Путину доложили об обрушении подъезда жилого дома в Белгороде после попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Президент Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям [Александра] Куренкова и губернатора Белгородской области [Вячеслава] Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, Путин дал все необходимые поручения по итогам беседы с губернатором и главой МЧС.

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» в воскресенье, 12 мая. Пострадали, по последним данным, 19 человек, среди них двое детей. Жертвами атаки стали два человека — их достали из-под завалов.