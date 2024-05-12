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17:31, 12 мая 2024Россия

Путину доложили об обрушении подъезда дома в Белгороде после атаки ВСУ

Песков: Путину доложили об обрушении подъезда дома в Белгороде после атаки ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Президенту России Владимиру Путину доложили об обрушении подъезда жилого дома в Белгороде после попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Президент Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям [Александра] Куренкова и губернатора Белгородской области [Вячеслава] Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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По его словам, Путин дал все необходимые поручения по итогам беседы с губернатором и главой МЧС.

Подъезд жилого дома в Белгороде обрушился в результате попадания фрагментов украинской ракеты «Точка-У» в воскресенье, 12 мая. Пострадали, по последним данным, 19 человек, среди них двое детей. Жертвами атаки стали два человека — их достали из-под завалов.

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      Анастасия Шейкина
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