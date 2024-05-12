Губернатор сообщил о двух погибших при обрушении дома в Белгороде

Губернатор Гладков: из-под завалов дома в Белгороде достали тела двух погибших

Из-под завалов дома в Белгороде, в который попал украинский снаряд, достали тела двух погибших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Губернатор заявил, что личности жертв пока что не установлены. Ведется работа, на месте работает Следственный комитет. До этого Гладков опровергал данные о жертвах в результате обрушения.

Ранее сообщалось, что под завалами дома, где произошло частичное обрушение, нашли живого человека. В оперативных службах заявили, что ведется его деблокирование. Кроме того, стало известно, что при повторном обрушении в доме спасатели получили переломы.

Подъезд жилого дома по улице Щорса в Белгороде обрушился 12 мая. В Минобороны России сообщили, что дом повредили фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». Гладков заявил о 19 пострадавших, среди которых двое детей.

