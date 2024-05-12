Под завалами в Белгороде нашли живого человека

Оперативные службы: под завалами дома в Белгороде найден живой человек

Под завалами после обрушения подъезда жилого дома в Белгороде найден живой человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Под завалами найден человек, он подает признаки жизни», — сообщили агентству. Уточняется, что ведется деблокирование обнаруженного человека.

Перед этим стало известно, что в Белгороде завершили эвакуацию жилого дома, где ранее обрушился подъезд.

В воскресенье, 12 мая, в Белгороде в результате атаки Вооруженных сил Украины обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. Как заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, пострадали 19 человек, среди них двое детей.

В Минобороны России рассказали, что дом в Белгороде повредили фрагменты одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.