В Белгороде завершили эвакуацию жилого дома после обрушения подъезда

Экстренные службы: в Белгороде завершили эвакуацию дома после обрушения подъезда

Эвакуация жилого многоэтажного дома в Белгороде, где ранее обрушился подъезд, завершена. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что о завершении эвакуации сообщили экстренные службы.

Перед этим в МЧС России заявили, что спасатели в Белгороде вынуждены прерывать поисковые работы и отходить в убежище из-за ракетной угрозы. В министерстве также рассказали, что при повторном обрушении пострадали три спасателя.

Подъезд жилого дома по улице Щорса в Белгороде обрушился 12 мая в результате атаки Вооруженных сил Украины. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о 19 пострадавших, среди которых двое детей.

Минобороны России уточнило, что дом был поврежден фрагментом одной из сбитых ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.