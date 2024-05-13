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06:35, 13 мая 2024Россия

В Белгороде завершили поисковые работы после обрушения десятиэтажки

В Белгороде завершили поисково-спасательные работы после обрушения десятиэтажки
СюжетОбстрел Белгорода

Фото: РИА Новости

В МЧС России заявили, что поисково-спасательные работы после обрушения десятиэтажки в Белгороде завершены. Об этом передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены. В результате операции спасены 17 человек.

«К сожалению, 15 человек были извлечены из-под завалов погибшими», — отмечается в сообщении.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны России, дом повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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      Марина Совина
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