В Белгороде завершили поисковые работы после обрушения десятиэтажки

В Белгороде завершили поисково-спасательные работы после обрушения десятиэтажки

В МЧС России заявили, что поисково-спасательные работы после обрушения десятиэтажки в Белгороде завершены. Об этом передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В публикации уточняется, что поисково-спасательные работы и разбор завалов в Белгороде завершены. В результате операции спасены 17 человек.

«К сожалению, 15 человек были извлечены из-под завалов погибшими», — отмечается в сообщении.

12 мая Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате обрушился подъезд жилого дома по улице Щорса. По данным Минобороны России, дом повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».