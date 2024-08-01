В Белом доме рассказали про планы обменять Навального до его смерти

Салливан: Навальный должен был участвовать в обмене заключенных

Политик Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов), который умер в феврале, должен был участвовать в обмене заключенных между Россией и странами Запада, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

«Мы с нашими партнерами прорабатывали сделку, которая включала бы Алексея Навального. К сожалению, он умер», — сказал он.

Салливан добавил, что в день смерти Навального встретился с родителями журналиста WSJ Эвана Гершковича и заверил их, что президент США Джо Байден намерен довести сделку об обмене до конца.

1 августа в Анкаре состоялся масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами. Переговоры проходили тайно в течение нескольких месяцев. Помимо Гершковича, в обмене приняли участие бывший морской пехотинец США Пол Уилан и политик Илья Яшин (признан иноагентом).