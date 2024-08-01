Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:25, 1 августа 2024Мир

В Британии предрекли Украине проблемы из-за F-16

Британский эксперт Мирон: F-16 создадут для Украины целый ряд проблем

Фото: Bo Amstrup / Reuters

Истребители F-16 создадут для Украины целый ряд проблем. Об этом заявила эксперт кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон, ее слова приводит Independent.

«Нужно решить очень много сопутствующих вопросов», — подчеркнула Мирон.

По ее словам, украинские пилоты будут «ограничены в возможностях» использования истребителей. Это связано с тем, что их девятимесячная подготовка в США и Европе оказалась «ускоренным курсом» по сравнению с обычным трехлетним сроком обучения западных пилотов.

Кроме того, для F-16 требуется большое количество вспомогательного персонала. Он включает опытных инженеров по техническому обслуживанию и работе с боеприпасами, аналитиков разведки, а также аварийно-спасательные бригады.

Кроме того, на Украине нет требуемой для нормальной работы истребителей сети радиолокационных станций, укрепленных ангаров и систем дозаправки. «Качественные аэродромы являются обязательными, поскольку F-16 находится близко к взлетно-посадочной полосе и существует опасность засасывания мусора и грязи в двигатель», — рассказала эксперт.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет официально подтверждать поставку многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 американского производства. Он считает, что «туман войны» в этом вопросе будет очень кстати.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория КондратьеваЛина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      В пятиэтажке на Урале после взрыва обрушились два подъезда. ЧП попало на видео

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха в топовых странах осенью

      Песков отказался комментировать обмен заключенными между Россией и Западом

      К месту обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле направили авиамедицинские бригады

      Попытка докричаться до ребенка под завалами пятиэтажки в Нижнем Тагиле попала на видео

      В Кремле ответили на вопрос об отпуске Путина

      В Кремле прокомментировали сбой в работе YouTube

      В Кремле порассуждали об уничтожении самолетов F-16 на Украине

      Названы продукты для снижения риска развития сахарного диабета и болезни Альцгеймера

      Российские учителя раскрыли необычные увлечения на каникулах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше