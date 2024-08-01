В Британии предрекли Украине проблемы из-за F-16

Британский эксперт Мирон: F-16 создадут для Украины целый ряд проблем

Истребители F-16 создадут для Украины целый ряд проблем. Об этом заявила эксперт кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон, ее слова приводит Independent.

«Нужно решить очень много сопутствующих вопросов», — подчеркнула Мирон.

По ее словам, украинские пилоты будут «ограничены в возможностях» использования истребителей. Это связано с тем, что их девятимесячная подготовка в США и Европе оказалась «ускоренным курсом» по сравнению с обычным трехлетним сроком обучения западных пилотов.

Кроме того, для F-16 требуется большое количество вспомогательного персонала. Он включает опытных инженеров по техническому обслуживанию и работе с боеприпасами, аналитиков разведки, а также аварийно-спасательные бригады.

Кроме того, на Украине нет требуемой для нормальной работы истребителей сети радиолокационных станций, укрепленных ангаров и систем дозаправки. «Качественные аэродромы являются обязательными, поскольку F-16 находится близко к взлетно-посадочной полосе и существует опасность засасывания мусора и грязи в двигатель», — рассказала эксперт.

Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет официально подтверждать поставку многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 американского производства. Он считает, что «туман войны» в этом вопросе будет очень кстати.