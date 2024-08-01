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08:45, 1 августа 2024Бывший СССР

Киев заявил о планах сохранить «туман войны» в вопросе поставок F-16. Первые истребители уже прибыли на Украину

Подоляк: Киев не будет подтверждать прибытие F-16 на Украину
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Украина не будет официально подтверждать поставку многофункциональных легких истребителей четвертого поколения F-16 американского производства. Об этом заявил советник офиса президента Михаил Подоляк. Накануне, 31 июля, стало известно о прибытии первой партии истребителей на Украину, точное число не уточняется.

Отказ от комментариев в Киеве назвали фактором выживания

Подоляк заметил, что западные страны не давали официальных комментариев о поставке F-16 Украине, что позволяет и Киеву не делать заявлений по этому поводу.

«Понятно, что мы никак не будем это комментировать, так как для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент, и говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно», — сказал он в эфире телемарафона.

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Подоляк также добавил, что «туман войны» в этом вопросе будет очень кстати.

О прибытии первых истребителей на Украину стало известно 31 июля

Агентство Bloomberg накануне сообщило, что первая партия F-16 уже прибыла на Украину. Источники не уточнили, какое количество самолетов получили Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«Крайний срок передачи американских военных самолетов был установлен на конец этого месяца, и он был соблюден, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности», — сообщалось в публикации агентства.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что эти самолеты усилят противовоздушную оборону Украины и позволят эффективнее противостоять запускаемым Россией крылатым ракетам и наносить удары по наземным целям. Он также добавил, что F-16 должны будут летать на расстоянии от 40 километров от линии боевого соприкосновения из-за опасений, что их могут сбить ВС России.

Раскрывать сроки поставок истребителей Сырский отказался.

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