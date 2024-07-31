Истребители F-16 прибыли на Украину. Когда их смогут бросить в бой?

Bloomberg: первая партия истребителей США F-16 прибыла на Украину

Первая партия многофункциональных легких истребителей четвертого поколения американского производства F-16 прибыла на Украину. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg.

«Первая партия истребителей F-16 от союзников по НАТО прибыла на Украину», — говорится в публикации.

При этом источники не уточнили, какое количество самолетов получили Вооруженные силы Украины.

Крайний срок передачи американских военных самолетов был установлен на конец этого месяца, и он был соблюден, по словам людей, знакомых с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности. Количество [переданных] самолетов невелико, сказали они Bloomberg агентство

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Ранее сообщалось, что Дания и Нидерланды совместно с Бельгией и Норвегией обещали передать Украине более 60 истребителей летом этого года.

Приступить к использованию F-16 украинские летчики смогут еще нескоро

Как отмечается в статье, пока неясно, смогут ли украинские летчики, которые в течение последних месяцев тренировались с западными союзниками, сразу приступить к использованию боевых самолетов, или этот процесс займет больше времени. «До сих пор украинские пилоты тренировались с F-16 за рубежом, в том числе в США. Тем временем поле боя изменилось, обе стороны все больше полагаются на дешевые беспилотники, а Россия усиливает свою противовоздушную оборону», — пишут авторы материала.

Также уточняется, что передача истребителей произошла на фоне интенсивных дебатов о том, дадут ли F-16 Украине какое-либо преимущество на поле боя. «Опытные летчики сообщили Bloomberg в мае прошлого года, что самолеты не станут тем решающим фактором, на который рассчитывает Украина», — добавили журналисты.

Источники также рассказали, что передача самолетов была осложнена вопросами по запасным частям и языковым барьером между украинскими пилотами и их иностранными инструкторами. Кроме того, на Западе обеспокоены тем, что на Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы для российских атак.

На Западе обсудят применение F-16 на территории России

Как заявил в июле глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс, западные страны, передавшие Украине F-16, ведут переговоры об их возможном применении на территории России.

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Помимо этого, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф на саммите НАТО в Вашингтоне пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что его страна не будет накладывать ограничения на использование самолетов, переданных Киеву.

В России ответили на поставку первой партии F-16

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что эти самолеты станут законной целью Вооруженных сил России.

«Ответ на это надо давать на поле боя, у нас есть масса способов, чтобы вообще отучить поставлять на Украину какое-либо оружие. Не хочу преуменьшать опасность F-16, но они не являются какой-то сверхъестественной целью для наших систем, которые настроены на уничтожение самолетов такого плана», — сообщил Климов.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в свою очередь отметил, что поставки Киеву американских истребителей не изменят ход специальной военной операции.