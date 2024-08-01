В Британии заявили о стремлении Байдена начать переговоры по Украине до выборов

Экс-посол Британии Брентон: Байден хочет начать переговоры по Украине до выборов

Президент США Джо Байден хочет начать переговоры по Украине до американских выборов из-за стремления успешно вывести Киев из конфликта. С таким заявлением выступил бывший посол Великобритании в Москве Энтони Брентон, передает ТАСС.

«В интересах Соединенных Штатов, а также в интересах Соединенного Королевства — чтобы Украина вышла из этой войны как можно более успешной», — заявил дипломат, добавив, что этот факт указывает на приближение переговоров.

Брентон предположил, что действующее руководство страны «весьма заинтересовано не оставлять» украинский вопрос бывшему президенту США Дональду Трампу, если тот будет переизбран, так как Трамп «будет гораздо меньше симпатизировать Украине».

Дипломат также сообщил о давлении в США с целью продвижения скорейшего начала переговоров. Он выразил надежду, что власти страны «будут действовать в соответствии с этим давлением».

Ранее функционер Республиканской партии обвинил Байдена в слабости из-за отказа вести диалог с Россией по Украине.