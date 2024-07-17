Байдена обвинили в слабости из-за отказа вести диалог с Россией по Украине

Республиканцы обвинили Байдена в слабости из-за отказа говорить с РФ об Украине

Отказ администрации президента США Джо Байдена вести переговоры с Россией по Украине является проявлением слабости. Об этом заявил функционер Республиканской партии, принимающий участие в ее национальном съезде в Милуоки, сообщает ТАСС.

«Это именно та причина, по которой Дональд Трамп должен одержать победу на предстоящих выборах», — добавил он. По его словам, Трамп в случае победы на президентских выборах в ноябре «будет вести переговоры с позиции силы».

Ранее функционер Республиканской партии во время съезда в Милуоки заявил, что Дональд Трамп в случае победы на выборах президента США будет готов обсуждать украинский конфликт напрямую с российским лидером Владимиром Путиным.

В понедельник, 15 июля, в Милуоки стартовал съезд Республиканской партии, на которой Трампа выдвинули кандидатом в президенты США. С ним в связке идти на выборы будет вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.