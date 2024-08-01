Президент Украины Владимир Зеленский распродал и разрушил свою страну. Так на видео украинского лидера, объявившего о новых соглашениях с западными союзниками, отреагировал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«Ты способствовал разрушению Украины, способствовал гибели сотен тысяч украинцев из рабочего класса, способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям», — написал парламентарий.
Уоллес добавил, что Зеленский также способствовал гибридной войне НАТО и США с Россией, и за это история к нему не будет благосклонна.
Ранее Уоллес назвал НАТО террористической организацией, служащей интересам США.