В Европарламенте обвинили Зеленского в разрушении Украины и гибели сотен тысяч украинцев

Депутат Европарламента Уоллес: президент Зеленский распродал и разрушил Украину

Президент Украины Владимир Зеленский распродал и разрушил свою страну. Так на видео украинского лидера, объявившего о новых соглашениях с западными союзниками, отреагировал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Ты способствовал разрушению Украины, способствовал гибели сотен тысяч украинцев из рабочего класса, способствовал распродаже украинской земли западным корпорациям», — написал парламентарий.

Уоллес добавил, что Зеленский также способствовал гибридной войне НАТО и США с Россией, и за это история к нему не будет благосклонна.

Ранее Уоллес назвал НАТО террористической организацией, служащей интересам США.