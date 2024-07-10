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12:27, 10 июля 2024Мир

В Европарламенте назвали НАТО террористической организацией

Депутат ЕП Уоллес: НАТО — террористическая организация, служащая интересам США
Мик Уоллес

Мик Уоллес. Фото: Yves Herman / Reuters

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес назвал Североатлантический альянс террористической организацией, служащей интересам США. Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

«НАТО — террористическая организация, залитая кровью невинных людей, которая служит интересам империи США и военно-промышленного комплекса», — говорится в публикации.

Ранее бывший военнослужащий армии Франции заявил, что французские военнослужащие в составе НАТО служат интересам США, а не своей родине. Он отметил, что Франция принимала участие «в грязных делах» США в Кувейте, Югославии и в Африке.

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      Виктория Кондратьева
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