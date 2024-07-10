Депутат ЕП Уоллес: НАТО — террористическая организация, служащая интересам США

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес назвал Североатлантический альянс террористической организацией, служащей интересам США. Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter).

«НАТО — террористическая организация, залитая кровью невинных людей, которая служит интересам империи США и военно-промышленного комплекса», — говорится в публикации.

Ранее бывший военнослужащий армии Франции заявил, что французские военнослужащие в составе НАТО служат интересам США, а не своей родине. Он отметил, что Франция принимала участие «в грязных делах» США в Кувейте, Югославии и в Африке.