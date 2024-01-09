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17:53, 9 января 2024Мир

Во Франции высказались о роли США в армии НАТО

Экс-военный Николя: французские военнослужащие в НАТО служат интересам США
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Французские военнослужащие в составе НАТО служат интересам США, а не своей родине. О роли Вашингтона рассказал бывший военнослужащий армии Франции Николя, имеющий двойное гражданство Франции и России, сообщает РИА Новости.

«Я понял, что на самом деле я служу НАТО, я служу Америке. В конце своего контракта ушел оттуда навсегда (...) Мы работаем за США, но платят французы. Так и было давным-давно, как иначе, так экономно. Кровь не своя, деньги не свои — за вас работают», — высказался он.

Экс-военный также отметил, что видел все это своими глазами, когда служил в армии, а Франция принимала участие «в грязных делах» США в Кувейте, Югославии и в Африке.

По словам Николя, во Франции воевать пойдет только 20 процентов самых «накаченных», а мобилизация не принесет результат, поскольку эмигранты не пойдут воевать за французов, а французы не захотят защищать этих «паразитов».

Ранее французский политолог Брюно Тетре предположил, что Украина потеряет выход к Черному морю. Согласно его прогнозу, к апрелю 2024 года Одесса и Харьков перейдут под контроль России.

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      Дарья Балацкая
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